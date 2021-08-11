В Киеве за сутки зафиксировали менее 200 новых случаев COVID-19

В Киеве 10 августа зарегистрировали 186 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1122 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Среди новых больных – 54 ребенка и 31 медик. Госпитализировали 648 человек, летальных случаев – 25. На утро 11 августа общее количество заражений достигло 2 261 354 человека, выздоровели – 2 193 752.

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Отметим, по состоянию на среду, 11 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 204,7 млн человек. За минувший день выявили 608 506 новых инфицированных, умерли еще 10 078. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 183,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 101 тыс., Иране – 39 тыс. и Индии – 36 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 9 августа зарегистрировали 167 новых случаев COVID-19.