В Киеве за сутки зафиксировали более 300 новых случаев COVID-19

В Киеве 6 сентября зарегистрировали 304 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2197 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Среди новых больных – 197 детей и 37 медиков. Госпитализировали 485 человек, летальных случаев – 53. На утро 7 сентября общее количество заражений достигло 2 300 504 человека, выздоровели – 2 214 606.

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Отметим, в Украине и мире за прошедшие сутки добавилось более 399 тысяч больных коронавирусом. За это время болезнь унесла жизни 6606 человек, однако еще 488 тыс. жителей мира ее побороли.

От начала пандемии в 2 298 307 украинцев диагностировали заражение, из них 54 001 инфицированный умер, однако 2 213 177 вылечились. Активными больными в стране остаются около 31 тысяча граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 сентября зарегистрировали 93 новых случая COVID-19.