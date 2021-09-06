В Киеве за сутки зафиксировали менее 100 новых случаев COVID-19

В Киеве 5 сентября зарегистрировали 93 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 773 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.

Среди новых больных – 62 ребенка и 8 медиков. Госпитализировали 635 человек, летальных случаев – 18. На утро 6 сентября общее количество заражений достигло 2 298 307 человек, выздоровели – 2 213 177.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 6 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 221,5 млн человек. За минувший день выявили 425 644 новых инфицированных, умерли еще 6608. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 198 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (39 тыс.), Великобритании (37 тыс.) и США (35 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в четырех областях был превышен уровень заболеваемости коронавирусом (COVID-19).