В Киеве за сутки зафиксировали более 300 новых случаев COVID-19

В Киеве 1 сентября зарегистрировали 321 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2693 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Среди новых больных – 171 ребенок и 40 медиков. Госпитализировали 826 человек, летальных случаев – 45. На утро 3 сентября общее количество заражений достигло 2 293 541 человек, выздоровели – 2 210 866.

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Отметим, по состоянию на четверг, 2 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 219,9 млн человек. За минувший день выявили 677 150 новых инфицированных, умерли еще 10 633. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 196,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 177 тыс., Индии – 45 тыс. и Великобритании – 38 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 1 сентября зарегистрировали 309 новых случаев COVID-19.