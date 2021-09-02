В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 1 сентября зарегистрировали 309 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2477 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Среди новых больных – 179 детей и 36 медиков. Госпитализировали 787 человек, летальных случаев – 44. На утро 2 сентября общее количество заражений достигло 2 290 848 человек, выздоровели – 2 209 754.

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Отметим, по состоянию на четверг, 2 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 219,2 млн человек. За минувший день выявили 679 342 новых инфицированных, умерли еще 10 381. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 196 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 184 тыс., Индии – 45 тыс. и Великобритании – 35 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 31 августа зарегистрировали 268 новых случаев COVID-19.