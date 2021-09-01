Киев остался на первом месте по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 31 августа зарегистрировали 268 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2075 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Среди новых больных – 153 ребенка и 52 медика. Госпитализировали 874 человека, летальных случаев – 44. На утро 1 сентября общее количество заражений достигло 2 288 371 человек, выздоровели – 2 208 865.

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Отметим, по состоянию на среду, 1 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 218,5 млн человек. За минувший день выявили 607 337 новых инфицированных, умерли еще 8925. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 195,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 119 тыс., Иране – 33 тыс. и Индии – 30 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 августа зарегистрировали 204 новых случая COVID-19.