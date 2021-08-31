В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 30 августа зарегистрировали 204 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1356 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Среди новых больных – 75 детей и 31 медик. Госпитализировали 470 человек, летальных случаев – 51. На утро 31 августа общее количество заражений достигло 2 286 296 человек, выздоровели – 2 207 940.

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Отметим, по состоянию на вторник, 31 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 217,8 млн человек. За минувший день выявили 515 873 новых инфицированных, умерли еще 7512. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 194,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 119 тыс., Иране – 33 тыс. и Индии – 30 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 августа зарегистрировали 148 новых случаев COVID-19.