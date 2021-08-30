Киев остался лидером по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 29 августа зарегистрировали 148 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 749 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Среди новых больных – 55 детей и 6 медиков. Госпитализировали 583 человека, летальных случаев – 18. На утро 30 августа общее количество заражений достигло 2 284 940 человек, выздоровели – 2 206 683.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 30 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 217,7 млн человек. За минувший день выявили 453 427 новых инфицированных, умерли еще 7 437. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 194 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 43 тыс., США – 37 тыс. и Великобритании – 33 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.