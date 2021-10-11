В Киеве за сутки зафиксировали более 200 новых случаев COVID-19

В Киеве 10 октября зарегистрировали 213 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8832 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Среди новых больных – 863 ребенка и 78 медиков. Госпитализировали 2 672 человека, летальных случаев – 207. На утро 11 октября общее количество заражений достигло 2 550 089 человек, выздоровели – 2 292 480.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 11 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 238,6 млн человек. За минувший день выявили 300 477 новых инфицированных, умерли еще 4584. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 215,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (34 тыс.), России (28 тыс.) и Турции (28 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала октября в Украине коронавирусом заболело уже 10 078 детей. Несколько дней подряд количество несовершеннолетних инфицированных превышает тысячу.