В Киеве за сутки выросло количество новых случаев COVID-19

В Киеве 25 августа зарегистрировали 264 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 581 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Среди новых больных – 104 ребенка и 38 медиков. Госпитализировали 464 человека, летальных случаев – 45. На утро 26 августа общее количество заражений достигло 2 278 171 человек, выздоровели – 2 203 429.

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Отметим, по состоянию на четверг, 26 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 214,6 млн человек. За минувший день выявили 716 555 новых инфицированных, умерли еще 11 174. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 192 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 171 тыс., Индии – 46 тыс. и Иране – 39 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 августа зарегистрировали 109 новых случаев COVID-19.