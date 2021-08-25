В Киеве за сутки зарегистрировали более 100 новых случаев COVID-19

В Киеве 24 августа зарегистрировали 109 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 727 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Среди новых больных – 46 детей и 10 медиков. Госпитализировали 682 человека, летальных случаев – 20. На утро 25 августа общее количество заражений достигло 2 276 590 человек, выздоровели – 2 202 160.

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Отметим, по состоянию на среду, 25 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 213,9 млн человек. За минувший день выявили 654 493 новых инфицированных, умерли еще 10 424. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 191,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили США – 147 тыс., Индии – 51 тыс. и Иране – 40 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 августа в Украине официально было подтверждено 2 275 863 случая коронавирусной инфекции.