В Киеве за сутки выросло количество новых случаев COVID-19

В Киеве 28 июля зарегистрировали 195 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 846 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Среди новых больных – 60 детей и 41 медик. Госпитализировали 480 человек, летальных случаев – 25. На утро 29 июля общее количество заражений достигло 2 250 907 человек, выздоровели – 2 185 849.

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Отметим, по состоянию на четверг, 29 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 196,6 млн человек. За минувший день выявлено 659 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 10 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,2 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 178 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 84 тыс., Бразилии – 48 тыс. и Индонезии – 47 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 июля зарегистрировали 189 новых случаев COVID-19.