В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 18 августа зарегистрировали 245 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 560 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Среди новых больных – 90 детей и 35 медиков. Госпитализировали 665 человек, летальных случаев – 32. На утро 19 августа общее количество заражений достигло 2 270 226 человек, выздоровели – 2 199 118.

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Отметим, по состоянию на четверг, 19 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 210 млн человек. За минувший день выявили 692 886 новых инфицированных, умерли еще 10 433. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом выздоровели более 188 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 158 тыс., Бразилии – 40 тыс. и Иране – 39 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 17 августа зарегистрировали 181 новый случай COVID-19.