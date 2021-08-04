В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 3 августа зарегистрировали 236 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 984 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Среди новых больных – 59 детей и 48 медиков. Госпитализировали 572 человека, летальных случаев – 43. На утро 4 августа общее количество заражений достигло 2 255 345 человек, выздоровели – 2 188 273.

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Отметим, по состоянию на среду, 4 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 200 млн человек. За минувший день выявили 615 544 новых инфицированных, умерли еще 9939. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 180,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 104 тыс., Индии – 42 тыс. и Иране – 39 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 августа зарегистрировали 198 новых случаев COVID-19.