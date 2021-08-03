Киев занял первое место по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 2 августа зарегистрировали 198 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 827 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Среди новых больных – 68 детей и 26 медиков. Госпитализировали 334 человека, летальных случаев – 26. На утро 3 августа общее количество заражений достигло 2 254 361 человек, выздоровели – 2 187 703.

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Отметим, по состоянию на вторник, 3 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 199,5 млн человек. За минувший день выявили 474 489 новых инфицированных, умерли еще 7649. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 180 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 56 тыс., Иране – 37 тыс. и Индии – 30 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 1 августа зарегистрировали 62 новых случаев COVID-19.