В Киеве за сутки зафиксировали менее 100 новых случаев COVID-19
В Киеве 1 августа зарегистрировали 62 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 265 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
Среди новых больных – 11 детей и 1 медик. Госпитализировали 385 человек, летальных случаев – 4. На утро 2 августа общее количество заражений достигло 2 253 534 человек, выздоровели – 2 187 170.
Отметим, по состоянию на понедельник, 2 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 199 млн человек. За минувший день выявили 466 039 новых инфицированных, умерли еще 7 348. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.
При этом выздоровели более 179,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 40 тыс., Иране – 32 тыс. и Индонезии – 30 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Закарпатской и Хмельницкой областях Украины превышены показатели динамики уровня госпитализаций – 93,3% и 69,4% соответственно.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.