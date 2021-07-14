В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 13 июля зарегистрировали 165 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 547 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Среди новых больных – 34 ребенка и 23 медика. Госпитализировали 409 человек, летальных случаев – 25. На утро 14 июля общее количество заражений достигло 2 242 245 человек, выздоровели – 2 179 076.

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Отметим, по состоянию на среду, 14 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188,5 млн человек. За минувший день выявлено 398 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,48 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 172,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 40 тыс., Британии – 34 тыс. и Индии – 30 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 13 июля зарегистрировали 142 новых случая COVID-19.