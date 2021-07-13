Киев остался лидером по количеству новых случаев COVID-19
В Киеве 12 июля зарегистрировали 142 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 481 гражданина.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.
Среди новых больных – 28 детей и 11 медиков. Госпитализировали 249 человек, летальных случаев – 36. На утро 13 июля общее количество заражений достигло 2 241 698 человек, выздоровели – 2 178 279.
Отметим, по состоянию на вторник, 13 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188 млн человек. За минувший день выявлено 393 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 6,5 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 171,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 37 тыс., Индонезии – 36 тыс. и Британии – 31 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 июля зарегистрировали 63 новых случая COVID-19.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.