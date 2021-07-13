Киев остался лидером по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 12 июля зарегистрировали 142 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 481 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Среди новых больных – 28 детей и 11 медиков. Госпитализировали 249 человек, летальных случаев – 36. На утро 13 июля общее количество заражений достигло 2 241 698 человек, выздоровели – 2 178 279.

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Отметим, по состоянию на вторник, 13 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 188 млн человек. За минувший день выявлено 393 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 6,5 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 171,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 37 тыс., Индонезии – 36 тыс. и Британии – 31 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 июля зарегистрировали 63 новых случая COVID-19.