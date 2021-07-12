В Киеве за сутки зафиксировали меньшее 70 новых случаев COVID-19
В Киеве 11 июля зарегистрировали 63 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 174 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.
Среди новых больных – 16 детей и 1 медик. Госпитализировали 266 человек, летальных случаев – 7. На утро 12 июля общее количество заражений достигло 2 241 217 человек, выздоровели – 2 177 529.
Отметим, по состоянию на понедельник, 12 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 187,6 млн человек. За минувший день выявлено 370 тысяч новых инфицированных, умерли еще более шести тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 171 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 37 тыс., Индонезии – 36 тыс. и Британии – 31 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минздраве рассказали, что в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса Дельта. Уже сейчас фиксируют большее количество подозрений на заражение этим вариантом.
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