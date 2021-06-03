В Киеве за сутки увеличилось количество новых больных COVID-19

В Киеве 2 июня зарегистрировали 529 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2581 гражданина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Среди новых больных – 122 ребенка и 129 медработников. В медучреждения госпитализировали 1059 человека, летальных случаев – 158. На утро 3 июня общее количество заражений достигло 2 209 417 человек, выздоровели – 2 072 091.

В стране за сутки прививку от коронавируса сделали 28 899 гражданам, из них 3 635 – в Киеве.

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Напомним, по состоянию на четверг, 3 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 172,4 млн человек. За минувший день выявлено 489 890 новых инфицированных, умерли еще 10 952. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 155,2 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 134 тыс., Бразилии – 94 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 1 июня зарегистрировали 473 новых случая COVID-19.