За сутки в Киеве зарегистрировали 473 новых больных COVID-19 и сделали 1625 прививок

В Киеве 1 июня зарегистрировали 473 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2205 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Среди новых больных – 104 ребенка и 85 медработников. В медучреждения госпитализировали 1262 человека, летальных случаев – 158. На утро 2 июня общее количество заражений достигло 2 206 836 человек, выздоровели – 2 062 572.

В стране за сутки прививку от коронавируса сделали 15 858 гражданам, из них 1625 – в Киеве.

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Напомним, по состоянию на среду, 2 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 171,9 млн человек. За минувший день выявили 447 201 новых инфицированных, умерли еще 10 344. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 154,6 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 133 тыс., Бразилии – 77 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 31 мая зарегистрировали 434 новых случая COVID-19.