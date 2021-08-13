В Киеве за сутки уменьшилось количество новых случаев COVID-19
В Киеве 12 августа зарегистрировали 166 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 263 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
Среди новых больных – 73 ребенка и 52 медика. Госпитализировали 613 человек, летальных случаев – 44. На утро 13 августа общее количество заражений достигло 2 263 864 человека, выздоровели – 2 195 798.
Отметим, коронавирусом в Украине и мире за последние сутки заболели более 713 тысяч человек. Тогда как еще свыше 10,3 тыс. жителей планеты умерли в результате этой болезни.
Из-за увеличения заболеваемости Грузия пошла на восстановление карантина, решив прекратить курсирование общественного транспорта. Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения создала новую группу экспертов для скорейшего выяснения причин появления COVID-19.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 августа зарегистрировали 186 новых случаев COVID-19.
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