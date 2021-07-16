В Киеве увеличилось количество новых случаев COVID-19
В Киеве 15 июля зарегистрировали 224 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 737 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.
Среди новых больных – 50 детей и 16 медиков. Госпитализировали 422 человека, летальных случаев – 17. На утро 16 июля общее количество заражений достигло 2 180 281 человек, выздоровели – 2 179 665.
Отметим, по состоянию на четверг, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 189,1 млн человек. За минувший день выявлено 512 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 8,1 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 172,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 47,8 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Испании – 43 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 14 июля зарегистрировали 177 новых случаев COVID-19.
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