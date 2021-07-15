Киев остался лидером по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 14 июля зарегистрировали 177 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 623 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Среди новых больных – 37 детей и 12 медиков. Госпитализировали 387 человек, летальных случаев – 20. На утро 15 июля общее количество заражений достигло 2 242 868 человек, выздоровели – 2 179 665.

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Отметим, по состоянию на четверг, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 189,1 млн человек. За минувший день выявлено 512 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 8,1 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 172,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 47,8 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Испании – 43 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 13 июля зарегистрировали 165 новых случаев COVID-19.