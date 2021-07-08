В Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 7 июля зарегистрировали 181 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 617 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Среди новых больных – 26 детей и 18 медиков. Госпитализировали 404 человека, летальных случаев – 23. На утро 8 июля общее количество заражений достигло 2 239 591 человек, выздоровели – 2 175 225.

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Отметим, по состоянию на четверг, 8 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 185,8 млн человек. За минувший день выявлено 432 тысячи новых инфицированных, умерли еще более восьми тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 169,7 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 62 тыс., Индии – 43 тыс. и Индонезии – 31 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 6 июля зарегистрировали 217 новых случаев COVID-19.