В Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 1 июля зарегистрировали 194 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 696 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Среди новых больных – 36 детей и 33 медика. Госпитализировали 439 человек, летальных случаев – 33. На утро 2 июля общее количество заражений достигло 2 236 497 человек, выздоровели – 2 169 584.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 35 472 гражданам, из них 5927 – в Киеве.

Отметим, по состоянию на пятницу, 2 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 183,3 млн человек. За минувший день выявлено 430 тысяч новых инфицированных, умерли еще 8297. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 167,9 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 63 тыс., Индии – 43 тыс. и Колумбии – 28 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 июня зарегистрировали 231 новый случай COVID-19.