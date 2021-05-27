В Киеве существенно выросло количество новых больных COVID-19

В Киеве 26 мая зарегистрировали 454 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 3509 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Среди новых больных – 193 ребенка и 82 медика. В медучреждения госпитализировали 1402 человека, летальных случаев – 183. На утро 27 мая общее количество заражений достигло 2 193 367 человек, выздоровели – 2 006 918.

В стране за сутки прививку от коронавируса сделали 4998 гражданам, из них 223 – в Киеве.

Напомним, по состоянию на четверг, 27 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 169 млн человек. За минувший день выявили 558 417 новых инфицированных, умерли еще 12 327. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 150,8 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 211 тыс., Бразилии – 79 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве 25 мая зарегистрировали 385 новых случаев COVID-19.