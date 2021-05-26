В Киеве снизилось количество больных COVID-19: за сутки 385 новых случаев

В Киеве 25 мая зарегистрировали 385 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 3395 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277), Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Среди новых больных – 154 ребенка и 73 медика. В медучреждения госпитализировали 1778 человек, летальных случаев – 208. На утро 26 мая общее количество заражений достигло 2 189 858 человек, выздоровели – 1 990 051.

Напомним, по состоянию на среду, 26 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 168,5 млн человек. За минувший день выявили 522 460 новых инфицированных, умерли еще 12 069. Всего болезнь унесла жизни почти 3,5 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 150 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 208 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Аргентине – 24 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве 24 мая зарегистрировали 402 новых случая COVID-19.