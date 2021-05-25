Киев возглавил список регионов по заболеваемости COVID-19: 402 новых случая

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Covid
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Столица осталась в «желтой» зоне карантина

В Киеве 24 мая зарегистрировали 402 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2608 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

В столице за сутки прививку от коронавируса сделали 202 киевлянина.

Вакцинация в Украине.

Среди новых больных – 129 детей и 76 медиков. В медучреждения госпитализировали 854 человека, летальных случаев – 249. На утро 25 мая общее количество заражений достигло 2 186 463 человек, выздоровели – 1 975 064.

Статистика COVID-19 в Украине.

Напомним, по состоянию на вторник, 25 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 167,9 млн человек. За минувший день выявили 442 798 новых инфицированных, умерли еще 8865. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 149,3 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 195 тыс., Бразилии – 37 тыс. и Аргентине – 22 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве 23 мая зарегистрировали 125 новых случаев COVID-19.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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