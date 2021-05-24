Киев остался в тройке регионов по заболеваемости COVID-19: статистика

В Киеве 23 мая зарегистрировали 125 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1334 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Среди новых больных – 86 детей и 21 медик. В медучреждения госпитализировали 1019 человек, летальных случаев – 68. На утро 24 мая общее количество заражений достигло 2 183 855 человек, выздоровели – 1 957 560.

Напомним, по состоянию на понедельник, 24 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 167,5 млн человек. За минувший день выявили 478 004 новых инфицированных, умерли еще 9865. Всего болезнь унесла жизни более 3,4 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 148,5 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 222 тыс., Бразилии – 36 тыс. и Аргентине – 24 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина вернулась в топ-5 стран Европы по распространению COVID-19.