В Киеве резко уменьшилось количество заражений COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки, 8 мая, официально подтвердили еще 255 случаев коронавирусной болезни.

Такие данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 798, Донецкой – 401, Харьковской – 361, Одесской – 342 и Львовской – 329.

Отметим, что количество новых заражений резко снизилось. Ведь еще 7 мая в столице подтвердили 753 случая заражения коронавирусной болезнью. По этому показателю Киев оставался в лидерах.

Также за минувшие сутки в столице сделали 360 прививок от коронавирусной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинском центре здравоохранения подсчитали, что в стране нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок, чтобы вакцинировать против коронавируса до конца 2021 года 70% взрослого населения.