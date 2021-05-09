В Киеве резко уменьшилось количество заражений COVID-19
В Киеве за прошедшие сутки, 8 мая, официально подтвердили еще 255 случаев коронавирусной болезни.
Такие данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 798, Донецкой – 401, Харьковской – 361, Одесской – 342 и Львовской – 329.
Отметим, что количество новых заражений резко снизилось. Ведь еще 7 мая в столице подтвердили 753 случая заражения коронавирусной болезнью. По этому показателю Киев оставался в лидерах.
Также за минувшие сутки в столице сделали 360 прививок от коронавирусной болезни.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинском центре здравоохранения подсчитали, что в стране нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок, чтобы вакцинировать против коронавируса до конца 2021 года 70% взрослого населения.
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