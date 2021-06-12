Как прошел еще один день вакцинации от COVID-19 в Киеве и как сделать прививку. Видео
В Киеве третьи выходные продолжается вакцинация от коронавируса. В субботу, 12 июня, по состоянию на 13:00, прививку сделали 84 человека.
Об этом сообщает OBOZREVATEL из центра вакцинации на базе Международного выставочного центра. Так, прививку может сделать любой желающий, кто записался в электронную очередь с помощью приложения Дія (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я могу сказать, что с начала работы, по состоянию на сейчас, 13:05, мы привили 84 человека. Я думаю, что это хорошая такая нагрузка. Будем работать еще до 18:00. Всех желающих мы будем прививать", – рассказали в МВЦ.
Киевляне, которых пригласили по телефону в порядке очереди на прививку, в МВЦ сообщают данные о наличии электронной декларации с врачом, после чего проходят осмотр и идет вакцинироваться.
"Если же человек приходит без записи и без декларации, мы берем все данные, заносим в электронную систему здравоохранения, создаем на eHealth персону и также записываем в электронную очередь на осмотр к врачу с последующей вакцинацией", – пояснили в центре.
Напомним, что в Киеве открыли первый пилотный центр вакцинации против коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра в четвертом павильоне, что на третьем этаже.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 1 марта 2021 года есть возможность записаться в электронную очередь на получение бесплатной вакцины от коронавируса, а в начале июня в 12 городах страны заработали центры массовой вакцинации.
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