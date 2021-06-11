Киев остался лидером по количеству новых больных COVID-19

В Киеве 10 июня зарегистрировали 217 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1603 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

Среди новых больных – 75 детей и 72 медработника. В медучреждения госпитализировали 762 человека, летальных случаев – 70. На утро 11 июня общее количество заражений достигло 2 221 427 человек, выздоровели – 2 120 780.

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Напомним, по состоянию на пятницу, 11 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 175 млн человек. За минувший день выявлено 421 262 новых инфицированных, умерли еще 14 104. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 158,9 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 93 тыс., Бразилии – 87 тыс. и Аргентине – 29 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 9 июня зарегистрировали 216 новых случаев COVID-19.