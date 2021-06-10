В Киеве немного уменьшилось количество новых больных COVID-19

В Киеве 9 июня зарегистрировали 216 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1785 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Среди новых больных – 77 детей и 73 медработника. В медучреждения госпитализировали 741 человека, летальных случаев – 97. На утро 10 июня общее количество заражений достигло 2 219 824 человека, выздоровели – 2 115 197.

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Напомним, по состоянию на четверг, 10 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 175 млн человек. За минувший день выявлено 415 536 новых инфицированных, умерли еще 13 689. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 158,9 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 93 тыс., Бразилии – 87 тыс. и Аргентине – 29 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на выходных, 5-6 июня, прививку от COVID-19 смогли сделать 8262 человек.