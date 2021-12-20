В Кабмине назвали, когда вступит в силу новый список профессий с обязательной вакцинацией

Приказ Министерства юстиции о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна, вступит в силу 20 января 2022. Он будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Перечень профессий с обязательной вакцинацией Министерство здравоохранения зарегистрировало в четверг, 16 декабря. Об этом говорилось во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины, сообщает пресс-служба Правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день эпидемическая ситуация с коронавирусом в Украине значительно лучше, чем во многих европейских странах. Последние шесть недель наблюдается снижение количества госпитализированных. Количество занятых COVID-кроватей сейчас составляет 21 567. За прошедшую неделю, с 13 по 19 декабря, было госпитализировано 12 908 человек.

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На данный момент в Украине уже ввели дополнительную дозу вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Кроме того, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в январе следующего года Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, для которых будет обязательной вакцинация от коронавируса. Полный список профессий можно посмотреть по ссылке.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что люди, попавших в перечень профессий, больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться.

Если представители этих профессий откажутся вакцинироваться, то их отстранят от работы и лишат зарплаты на время карантина. Об увольнении пока что речь не идет.

Все же отказаться от COVID-прививки можно, однако только в особых случаях. 25 октября правительство утвердило порядок отстранения сотрудников, отказывающихся от обязательной прививки. Норма начала действовать с 8 ноября.