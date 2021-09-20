В Израиле у школьников после каникул будут требовать отрицательный тест на COVID-19

В Израиле школьники обязаны после каникул предоставить отрицательный тест на COVID-19. Праздник Суккот будет проходить в стране с 20 по 27 сентября.

Такие меры связаны с тем, что в сентябре количество новых случаев заражения вирусом возросло и достигло своего пика после окончания Рош ха-Шана. Об этом пишет The Times of Israel.

По данным Министерства здравоохранения, в субботу, 18 сентября, у около 7,5 тысяч человек обнаружили COVID-19 и 59% из них – дети школьного возраста. По состоянию на утро воскресенья, 19 сентября, около 45 тысяч студентов болеют COVID-19, а еще 92 тысячи находятся в обязательном карантине после контакта с инфицированным пациентом.

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В стране большинство школ закрыли на всю неделю, и дети должны вернуться в классы 30 сентября, через два дня после окончания каникул. После возвращения тесты на COVID-19 обязаны сдать все ученики с первого по шестой класс.

Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения, количество израильтян, госпитализированных в тяжелом состоянии с COVID-19, достигло самого высокого уровня почти за три недели.

По последним данным, по состоянию на 19 сентября 726 жителей страны с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. В стране было зарегистрировано 83 809 активных случаев COVID-29, из которых 1191 были госпитализированы и 195 из них находились на искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что более 66% всех тех, кто находится в тяжелом состоянии, не вакцинированы, и менее 8% из них получили три дозы вакцинации. Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии в возрасте до 60 лет, 80% не вакцинированы и менее 4% получили ревакцинацию.

В Израиле с момента начала пандемии погибло более 7500 человек от коронавируса. По последним данным, с марта 2020 года скончались 7511 израильтян с COVID-19, и более тысячи умерли только за последние шесть недель. Всего в стране заразилось более 1,2 млн человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле допустили необходимость четвертой прививки от COVID-19 и назвали главную причину.