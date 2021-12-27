В Израиле начали делать четвертую прививку от коронавируса: пока что в тестовом режиме

В Израиле начали эксперимент по применению четвертой бустерной дозы вакцины от COVID-19. В частности, 27 декабря ее получили около 150 добровольцев – сотрудников больницы Шиба в Тель-Авиве.

Все они прошли полный курс вакцинации из трех прививок не позже 20 августа, сообщает Deutsche Welle. Четвертая прививка проведена препаратом Pfizer.

Исследование израильские медики проводят с целью определить влияние еще одной дозы на уровень антител. По данным клиники, такой эксперимент является первым в мире.

Таким образом сотрудники центра смогут продемонстрировать, что четвертая прививка от коронавируса действительно защищает от штамма Омикрон, отметил директор отделения трансплантации сердца госпиталя Джейкоб Лави.

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Как известно, сейчас правительство Израиля рассматривает рекомендацию относительно вакцинации бустерной четвертой дозой людей старше 60 лет и персонала больниц. Так власти пытаются бороться с новой волной заражения Омикроном.

Полностью вакцинированными от COVID-19 (тремя дозами) в Израиле считаются около 60% жителей. Вместе с тем ни одной прививки от коронавируса не получили более 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле опробовали новый препарат от COVID-19. Все заболевшие, которые его принимали, выздоровели.