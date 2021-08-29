В Израиле в разгаре вакцинация от COVID-19 третьей дозой: врач объяснил, что это дает

Третья, бустерная, доза вакцины от коронавируса позволяет существенно снизить количество фиксируемых случаев заражения и облегчить течение коронавирусной болезни у привитых. Минимальный срок между основной и бустерной вакцинацией – 5 месяцев.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Он поделился подробностями о бустерной вакцинации в Израиле.

По словам врача, на сегодняшний день в стране третьей дозой вакцины привито 15% взрослого населения. Позитивный эффект от этой меры в Израиле ожидают уже через две недели.

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"Ожидаемый эффект – снижение количества подтвержденных заражений, позитивных ПЦР-тестов и еще большее снижение тяжелых больных", – пояснил Бриль.

Он заметил, что в настоящее время научные исследования не подтверждают необходимости в третьей дозе вакцины. Но более глубокое изучение вопроса может предоставить аргументы в пользу такого шага.

"Согласно научной работе, опубликованной в журнале Nature, надобности в бустерной вакцинации, в третьей дозе вакцины нет – она не снижает риска развития заболеваемости. В то же время сейчас ведутся более обширные исследования, которые направлены на изучение не столько в целом передачи вируса, сколько снижения тяжести заболевания, его симптоматического течения", – пояснил медик.

Говоря о росте заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Израиле, он заметил, что речь идет об увеличении количества позитивных ПЦР-тестов. При этом заболеваемость практически не растет. "К счастью, рост заболевших, то есть тех, у кого есть симптомы, остается очень низким. Количество тяжелых случаев является довольно малым. Вакцина работает", – пояснил врач.

"У нас до сих пор ничего не закрыто на карантин, у нас есть большое количество пожилых людей, у нас большая плотность населения. нельзя сказать, что все строго придерживаются санитарных правил. Маски, конечно, носят, но не так, как в той же Японии. И несмотря на это, рост заболеваемости небольшой", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Израиле третьей дозой вакцины от коронавируса начали прививать взрослое население в возрасте от 30 лет. Условие для прививки – она должна быть сделана не ранее, чем через 5 месяцев после основной вакцинации.