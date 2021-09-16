В Ивано-Франковске депутатам горсовета сделали прививки от COVID-19 прямо на сессии

Депутатов Ивано-Франковского городского совета вакцинировали от COVID-19 прямо на сессии. Для этого в работе был сделан 15-минутный перерыв.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, таким жестом депутаты должны показать всем жителям пример и ответственность "за свою жизнь и за жизнь ближнего" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Организовали такую возможность на месте, чтобы далеко не ходить", – написал мэр.

Он также напомнил, что сейчас 132 пациента лежат в больницах Ивано-Франковска с коронавирусом, из них 11 человек находятся в реанимации.

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"Профильной "ковидной" больницей является областная больница. И она сегодня тоже работает на полную мощность", – добавил Марцинкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация против коронавируса в Украине добровольная, обязательной ее делать не планируют. В то же время специалисты только призывают украинцев к прививкам, потому что чем больше граждан иммунизируются, тем меньше будет необходимости в карантине.

В Министерстве здравоохранения уже пообещали не заставлять учителей делать прививки от коронавирусной инфекции.