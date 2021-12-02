В Италии одобрили вакцинацию детей от COVID-19 с 5 лет: какой препарат будут использовать

В Италии приняли решение одобрить прививки от COVID-19 детям с 5 лет. Вакцинация будет проводиться двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech, при этом для первой дозы не будет никаких отличий от вакцинации взрослых, в то время как для второй будет использоваться только одна треть от первоначального объема.

Итальянское агентство по лекарственным средствам отмечает, что при вакцинации детей от 5 лет интервал между дозами будет прежним – три недели. Об этом сообщает издание ANSA.

По мнению итальянских специалистов, имеющиеся данные демонстрируют высокий уровень эффективности вакцины от коронавируса для детей, к тому же в настоящее время не обнаружено никаких проблем с точки зрения безопасности.

Отмечается, что решение снизить на треть вторую дозу вакцины приняла Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам. В ходе исследований было обнаружено, что при такой дозировке эффективность вакцины у детей от 5 лет сравнима с эффективностью у взрослых при нормальной второй дозе.

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Стоит отметить, что течение болезни при COVID-19 у детей проходит более благоприятно, но по мнению Научно-технической комиссии оно может быть связано с серьезными последствиями, такими как риск развития мультисистемного воспалительного синдрома, при котором может потребоваться госпитализация ребенка.

По данным портала Worldometers, на 2 декабря в Италии всего зарегистрировано более 5 миллионов случаев заражения COVID-19. Из них 4,7 миллиона побороли болезнь, но 133 тысячи итальянцев умерли от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулирующий орган Евросоюза в сфере лекарственных средств одобрил использование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент этой возрастной группе рекомендуется делать прививку препаратом от компании Pfizer-BioNTech.

Напомним, итальянский иммунолог рассказала, что вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет не вызывает миокардит – возможны лишь легкие или умеренные побочные эффекты. Однако при естественном заражении коронавирусом инфекция может быть причиной перикардита и миокардита.

Стоит отметить, что на сегодняшний день страны начали кампанию по вакцинации детей 5-11 лет. В частности, этой возрастной группе прививки уже разрешили в Канаде, Израиле, Чехии и других странах.