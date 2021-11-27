Почему COVID-вакцина нужна детям 5-11 лет: иммунолог из Италии дала ответ

Исследования показали, что вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет не вызывает миокардит – возможны лишь легкие или умеренные побочные эффекты. Однако при естественном заражении коронавирусом инфекция может быть причиной перикардита и миокардита.

Об этом иммунолог, научный директор Института педиатрических исследований в Падуе Антонелла Виола рассказала изданию la Repubblica. Как известно, ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Управление продовольствием и медикаментами США (FDA) позволили применение COVID-вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Две дозы вакцины Pfizer вводятся в уменьшенной дозировке (10 микрограмм вместо 30) с интервалом в три недели. Антонелла Виола объяснила, в чем преимущество вакцинации в данной возрастной группе.

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В клинических испытаниях в этой возрастной группе (например, в испытании на 4700 детях, где эффективность вакцины составила 91%) до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая миокардита, только легкие или умеренные побочные эффекты.

В отличие от этого, естественное заражение вирусом вызывает перикардит и миокардит у детей. Таким образом, естественная инфекция Sars-CoV-2, безусловно, может быть причиной воспаления сердца, тогда как вакцинация – нет. Действительно, наблюдается небольшое увеличение случаев миокардита у мужчин в возрасте 30 лет и моложе, особенно при использовании вакцины Moderna.

Однако причинно-следственная связь так и не была найдена. Вакцина, рекомендованная ЕМА, – это вакцина Pfizer, и более того, доза была дополнительно уменьшена именно для того, чтобы снизить риск побочных эффектов у детей. Несомненно, риск развития миокардита выше, если не делать прививки. FDA провело анализ для оценки соотношения риска и пользы: он ясно показывает, что при нынешней циркуляции вируса гораздо рискованнее заболеть, поскольку инфекция может вызвать системное воспаление и миокардит.

Существует множество рисков. Это правда, что в большинстве случаев дети не заболевают тяжелой формой. Но это не означает, что риск равен нулю. Напротив: у нас было около 5800 случаев госпитализации детей в возрасте до 11 лет в результате инфекции Sars-CoV-2.

Согласно последним данным Высшего института здравоохранения, в этой возрастной группе было 119 случаев интенсивного лечения и 19 смертей. Так что это не "нулевой риск". Проблема в том, что мы не знаем, будет ли у нашего ребенка совершенно бессимптомная форма заболевания, без каких-либо последствий, или же у него возникнут проблемы, такие как очень тяжелый "ковид", или "долгий ковид" (с симптомами, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции), или мультисистемный воспалительный синдром, который представляет собой генерализованное воспаление организма.

Сегодня мы можем сказать, что в целом есть дети, которые подвержены большему риску, например, дети с ожирением или иммунодефицитом. Короче говоря, существует целый ряд категорий, для которых существует повышенный риск. Однако мы не можем сказать относительно каждого отдельного ребенка, будет ли у него бессимптомный "ковид" или он будет иметь серьезные последствия. Однако, поскольку вакцина прошла испытания и является безопасной – она не дала никаких побочных эффектов, кроме боли в руке, небольшого повышения температуры и головной боли, что типично для вакцинации, и ничего такого, что не проходит при приеме тахипирина – вакцинация всегда лучше.

Мы должны прививать наших детей, чтобы защитить, прежде всего, самих себя. Это как игра в кости с судьбой: мы не знаем, хорошо или плохо пройдет болезнь в случае заражения. Но поскольку мы знаем, что вакцина безопасна, мы делаем прививки, чтобы защитить их. А затем защитить и младших братьев и сестер: подумайте о семьях, где есть дети младше пяти лет, которые не могут быть привиты в данный момент. Сегодня единственный способ защитить этих детей – помимо прочего, те, кому меньше года, могут столкнуться с серьезными последствиями – это вакцинировать всю семью.

Кроме того, необходимо вакцинировать детей, чтобы защитить более слабых одноклассников, например, тех, которые по каким-то причинам проходят иммуносупрессивную терапию. На мой взгляд, неправильно говорить, что мы должны прививать детей, чтобы защитить общество, взрослых. Мы должны защитить детей с помощью вакцины, прежде всего, для защиты их собственного здоровья.

Это открытый вопрос: очевидно, что пока не может быть никаких исследований. Логика подсказывает, что нет. Вы знаете, что когда детям делают прививки, их делают одновременно, поэтому нет риска наложения или взаимодействия. Но мы должны увидеть, что решат Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) и Высший институт здравоохранения (Италия).

Будут ли они делать так же, как в США, где было решено, что нет необходимости ждать между одной прививкой и другой, потому что все они могут быть сделаны одновременно, или же нас попросят оставить двухнедельный перерыв для безопасности. На данном этапе я бы, вероятно, выбрала отдельную вакцинацию против коронавируса: чтобы можно было лучше оценить любые побочные эффекты вакцины. На мой взгляд, если мы соберем все это вместе, то рискуем запутаться на данном этапе, когда нам предстоит провести определенный мониторинг.

На самом деле, разница не в последнем варианте, потому что нам уже приходится защищаться от "Дельты", которая уже чрезвычайно трансмиссивна и свирепствует в наших школах. Еще одна причина, по которой мы должны вакцинировать наших детей, – это возможность регулярно ходить в школу, избежать карантинов и постоянных тестов: это все небольшие психологические травмы, которые дети пережили и продолжают переживать из-за пандемии. Невозможность ходить в школу, заточение в доме, повторные тесты – не самые приятные вещи. Чтобы это не повторилось, мы должны защитить их с помощью вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" может передаваться между полностью вакцинированными людьми. Он снижает иммунитет, полученный от вакцинации.