В Италии заявили, что почти 100% смертей от COVID-19 зафиксированы у не полностью привитых пациентов

В Италии почти 99% смертей от COVID-19 с февраля текущего года припадают на пациентов, которые не были полностью вакцинированы (двумя дозами) против коронавируса. Кроме того, до заражения у них были серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом во вторник, 27 июля, объявил Национальный институт здравоохранения (ISS), передает Channel NewsAsia. Эксперты провели исследование статистических данных и обнародовали отчет о смертях от COVID-19 в стране.

Намного меньше летальных случаев было зафиксировано среди полностью вакцинированных людей. Указано, что они были старше жертв пандемии, не прошедших иммунизацию, – 88,6 лет против 80.

Добавим, что на прошлой неделе Италия вслед за Францией объявила, что в ближайшее время подтверждение вакцинации или иммунитета против COVID-19 станет обязательным для множества мероприятий. Это правило будет включать пребывание в заведениях общественного питания в помещении, посещение тренажерных залов, бассейнов, музеев, кинотеатров.

Видео дня

После этого был зафиксирован заметный рост записей в очередь на вакцинацию.

Всего в Италии почти 57% населения старше 12 лет полностью привились от коронавируса.

По состоянию на 27 июля в стране было официально зафиксировано более 4,3 случаев COVID-19. Всего за все время пандемии в Италии умерли 127 тыс. человек. Побороли коронавирусную болезнь более 4,1 млн граждан.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) постановили, что американцы, которые полностью вакцинировались от COVID-19, должны вернуться к ношению масок в закрытых общественных местах. Это касается тех регионов страны, где коронавирус, особенно штамм Delta, стремительно распространяется.