В Италии 16-летняя девушка выиграла суд против отца: он не разрешал ей сделать прививку от COVID-19

В городе Палермо 16-летняя девушка выиграла суд у своего отца, который не разрешал ей сделать прививку от COVID-19. Отец девушки живет отдельно, но для того, чтобы несовершеннолетний житель Италии смог вакцинироваться, нужно разрешение обоих родителей.

Как сообщает издание Live Sicilia, девушка хотела сделать прививку от коронавируса еще летом, но получила отказ в пункте вакцинации. Врачи сказали ей, что для этого нужно получить разрешение от родителей. Мать дала "зеленый свет", но от отца разрешения не поступало.

Запросив письменное разрешение от отца, который живет отдельно, ответа девушка так и не получила. В связи с этим вместе с матерью решили обратиться в суд.

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Там девушка аргументировала, что занимается разными видами спорта и хочет вернуться к полноценным тренировкам после вакцинации. В суде желание девушки поддержали и позволили сделать ей прививку от коронавируса даже при отсутствии разрешения от отца-антивакцинатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 октября в Италии стали обязательны так называемые "паспорта здоровья" (Green Pass), которые свидетельствуют о вакцинации от коронавируса.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения допустили необходимость ежегодной модификации вакцин от коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов COVID-19.