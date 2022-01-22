В Ирландии отменили почти все ограничения, а Франция одобрила таблетки от COVID-19. Хроника коронавируса на 22 января

В мире за сутки прибавилось 3 652 349 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+779 036), Франции (+400 851) и Индии (+337 704). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (2777), Россия (692) и Индия (489), всего скончалось 9062 пациента.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже 347,2 млн человек, из них 5,6 млн пациентов умерло, а 276,8 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 842 011 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 99 129 пациентов умерло, а 3 580 878 человек выздоровели.

Профессор Сергей Крамарев спрогнозировал, что волна штамма Омикрон в Украине будет быстрой. При этом за сутки могут фиксировать до 45 тысяч новых инфицированных.

В Ивано-Франковской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Главное за 22 января:

В Украине уже 10 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности : это Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы "желтые", сообщили в Минздраве.

Лидерами по заболеваемости в Украине стали Львовщина и Прикарпатье, а также Киев. Детальная информация о ситуации в регионах по ссылке.

В Украине за сутки выявлено 22 473 новых случая коронавируса , среди заболевших много детей и медработников. Госпитализировано 2,6 тыс. пациентов.

В Сингапуре умерла первая пациентка со штаммом Омикрон . Речь идет о 92-летней пациентке, которая не была вакцинирована от коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что следующий штамм COVID-19 может быть "хуже, чем Омикрон". По его мнению, мир должен перейти в режим "чрезвычайной ситуации" в борьбе с распространением коронавируса.

Во Франции одобрили противовирусные таблетки от коронавируса Paxlovid производства компании Pfizer. Первые поставки ожидаются через неделю.

В Ирландии решили отменить почти все карантинные меры . В частности, это коснется работы баров, ресторанов и других заведений. Они смогут быть открыты дольше, а у клиентов больше не будут запрашивать COVID-пропуска

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в этом году в Украине будут использовать вакцины Moderna, Pfizer и CoronaVac. Уже заключены контракты на поставку 31,5 млн доз. Еще 10 млн доз препаратов ожидаются в рамках механизма COVAX.