В Ирландии отменили почти все ограничения, а Франция одобрила таблетки от COVID-19. Хроника коронавируса на 22 января
В мире за сутки прибавилось 3 652 349 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+779 036), Франции (+400 851) и Индии (+337 704). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (2777), Россия (692) и Индия (489), всего скончалось 9062 пациента.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже 347,2 млн человек, из них 5,6 млн пациентов умерло, а 276,8 млн смогли победить болезнь.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 842 011 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 99 129 пациентов умерло, а 3 580 878 человек выздоровели.
Профессор Сергей Крамарев спрогнозировал, что волна штамма Омикрон в Украине будет быстрой. При этом за сутки могут фиксировать до 45 тысяч новых инфицированных.
В Ивано-Франковской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемической ситуации.
Главное за 22 января:
В Украине уже 10 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности: это Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы "желтые", сообщили в Минздраве.
Лидерами по заболеваемости в Украине стали Львовщина и Прикарпатье, а также Киев. Детальная информация о ситуации в регионах по ссылке.
В Украине за сутки выявлено 22 473 новых случая коронавируса, среди заболевших много детей и медработников. Госпитализировано 2,6 тыс. пациентов.
В Сингапуре умерла первая пациентка со штаммом Омикрон. Речь идет о 92-летней пациентке, которая не была вакцинирована от коронавируса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что следующий штамм COVID-19 может быть "хуже, чем Омикрон". По его мнению, мир должен перейти в режим "чрезвычайной ситуации" в борьбе с распространением коронавируса.
Во Франции одобрили противовирусные таблетки от коронавируса Paxlovid производства компании Pfizer. Первые поставки ожидаются через неделю.
В Ирландии решили отменить почти все карантинные меры. В частности, это коснется работы баров, ресторанов и других заведений. Они смогут быть открыты дольше, а у клиентов больше не будут запрашивать COVID-пропуска
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в этом году в Украине будут использовать вакцины Moderna, Pfizer и CoronaVac. Уже заключены контракты на поставку 31,5 млн доз. Еще 10 млн доз препаратов ожидаются в рамках механизма COVAX.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.