Родителям нужно убедить своих 14–18-летних детей сделать прививку против COVID-19, – Кузин

Главный санитарный врач Минздрава Игорь Кузин заявил, что распространение штамма Омикрон вынуждает прибегать к более активной вакцинации наиболее социализированных слоев населения. К таким смело можно отнести молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, а значит не последнюю роль здесь могут сыграть их родители.

Об этом он рассказал в комментарии LIGA.Life. Свою позицию он пояснил, что украинцы именно в этой возрастной амплитуде регулярно находятся в широких социальных контактах, являются студентами высших учебных заведений, часто собираются большими компаниями.

"Я бы рекомендовал родителям этих подростков стимулировать своих детей вакцинироваться максимально быстро", – заметил Кузин.

Также санврач указал, что к подобным внушениям в семье должны готовиться и родители еще более юных подростков: от 12 до 14 лет.

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"Эта группа только начинает социализироваться, поэтому мы пока относим ее к рекомендованной к вакцинации, но необязательной", – заключил Кузин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине пообещали выплачивать 1000 гривень по программе єПідтримка вакцинированным подросткам. Сейчас такая функция доступна только украинцам от 18 лет.