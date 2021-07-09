В Индонезии после заражения коронавирусом умерла главный исследователь Sinovac

Скончалась Новилия Сьяфри Бахтияра – главный исследователь китайской вакцины против коронавируса Sinovac. Смерть наступила в Индонезии после того, как она заразилась COVID-19.

Об этом пишет CNN. Издание отмечает, что в этой стране смертность достигла рекордных показателей.

Министр госпредприятий Эрик Тохир не назвал точную причину смерти специалиста. Он лишь подчеркнул, что компания BioFarma, которая производит Sinovac, скорбит об огромной потере.

Также чиновник добавил, что Новилия Сьяфри Бахтияра была ведущим ученым и руководила десятками клинических испытаний в компании, в том числе и вакцины.

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Издание подчеркивает, что в Индонезии препарат Sinovac используется наиболее широко. Также там считают, что смерть медицинских работников, которые были привиты, может повлечь дискуссии об эффективности вакцины.

В то же время не уточняется, была ли женщина вакцинирована именно этим препаратом.

В Индонезии за последние сутки зафиксировано 38 391 новых случаев заражения, а также 852 смертей. Всего в стране с начала пандемии заразились 2,4 млн жителей, из которых выздоровели 1,9 млн.

Как сообщал в Винницкой области 47-летний житель скончался через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer. По предварительным данным, летальный случай не связан с прививкой.