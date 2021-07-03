Медики Винницы рассказали подробности смерти мужчины после вакцинации Pfizer

47-летний житель Винницкой области, который скончался через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer, предварительно умер от симптомов, не связанных с прививкой. Результаты вскрытия будут известны в ближайшие дни.

Об этом изданию "Сегодня" рассказала директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная. При жизни мужчина редко ходил по врачам, а прививка американо-немецким препаратом состоялась у него впервые.

"Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было", – указала медик.

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Задорожная также подчеркнула, что на предприятии, где работал умерший, был вакцинированы еще 135 человек. Никаких критических ситуаций или летальных случаев в результате не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав заявил о смерти 47-летнего жителя Винниччины после получения прививки против COVID-19.