В Индонезии начали использовать инновационную вакцину против COVID-19: чем отличается препарат

В Индонезии впервые в мире начали использовать инновационную вакцину против COVID-19 под названием Green Light от американской компании Novavax. В ее производстве используется технология, отличная от нынешних препаратов.

Об этом сообщает Associated Press. Новую вакцину пока что используют лишь в экстренных случаях.

Двухдозовая вакцина Novavax изготовлена из выращенных в лаборатории копий белка-шипа, покрывающего коронавирус, и не требует чрезвычайно низких температур хранения.

По словам индонезийского эпидемиолога Дики Будимана, экстренная авторизация вакцины является "очень важным шагом" для программы вакцинации от COVID-19 в Индонезии.

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"Эту вакцину будет намного легче транспортировать, хранить и распространять в таком месте, как Индонезия, где у нас много островов", – сказал он.

Если внедрение вакцины будет успешным, это может привести к ее одобрению и использованию в других развивающихся странах.

В июне компания Novavax объявила, что ее вакцина доказала свою эффективность около 90% против симптоматического COVID-19. В исследовании приняли участие почти 30 тысяч человек в США и Мексике.

В частности, препарат сработал против штаммов, циркулировавших в этих странах в то время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины разорвало контракты на поставку вакцин CoviShield и Novavax из Индии. Поставки первой были прекращены еще весной, а второй препарат страна так и не получила.

Между тем, Novavax начала раннюю стадию исследования комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса. Исследование проводится в Австралии с участием 640 человек.