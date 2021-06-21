В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса: что известно о штамме Delta-plus

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса Sars-CoV-2 AY.1, который получил название Delta-plus (B.1.617.2). В министерстве здравоохранения назвали штамм "интересным", и таким, что пока не "вызывает озабоченность".

Как сообщает, Hindustan Times, в Индии уже зафиксировали 20 случаев заражения новым штаммом. Вирус обнаружили в четырех районах Махараштры – Синдхудург, Ратнагири, Палгар и Джалгаон. По словам представителей правительства штата, на секвенирование генома отправлено больше образцов, чтобы понять, является ли новый вариант доминирующим или рассредоточенным.

Добавим, что правительство штата подписало меморандум о сотрудничестве с Институтом геномики и интегративной биологии (IGIB) Совета научных и промышленных исследований (CSIR) о секвенировании 100 положительных образцов COVID в каждом из 36 районов в месяц.

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Министр здравоохранения штата Раджеш Топе подтвердил получение отчета о секвенировании генома от CSIR-IGIB, но отказался обсуждать этот вопрос до понедельника, 21 июня.

"CSIR-IGIB подготовил отчет на основе образцов, собранных у пациентов с положительным диагнозом COVID из всех районов штата ... Содержание отчета будет обсуждено на встрече, которая состоится в понедельник, и будут сделаны выводы", – сказал он.

Доктор Субхаш Салунхе, государственный советник по ситуации с COVID -19, сказал, что он не получил официального отчета от министерства здравоохранения, но отметил: "вариант Дельта чрезвычайно заразен и в значительной степени способствовал развитию второй волны. Итак, нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса (Delta-plus), чтобы понять его значение для населения в целом".

Ранее в Индии утверждали, что этот штамм коронавируса впервые был замечен в Европе в марте этого года.

Отметим, что в Индии коронавирусом всего заразилось почти 30 млн человек, скончались от болезни более 388 тысяч, выздоровели – почти 29 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, в настоящее время распространился уже в 74 странах.