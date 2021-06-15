Дельта-вариант COVID-19 зафиксирован в более 70 странах: может 'обойти' иммунную защиту от вакцин

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, в настоящее время распространился уже 74 странами. Специалисты заявляют, что он не только вызывает у инфицированных серьезные симптомы, но и якобы может "обойти" иммунную защиту от вакцин.

А потому, что этот вариант COVID-19 продолжает быстро распространяться, эксперты также опасаются, что со временем он может стать доминирующим в мире. Об этом пишет The Guardian.

Сейчас известно о вспышках "Дельта" в Китае, Соединенных Штатах, странах Африки, Тихоокеанского региона и Скандинавии.

Исследования ученых свидетельствуют, что этот штамм передается значительно быстрее предыдущих, а также тяжелее переносится. В частности, инфицированные ним люди жалуются на боль в животе и суставах, тошноту, рвоту, потерю слуха и аппетита.

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Обеспокоенность вызывают и сообщения из Гуанчжоу в Китае, где, по словам представителей здравоохранения, 12% пациентов уже через три-четыре дня с момента появления симптомов оказываются в серьезном или критическом состоянии. Это в четыре раза больше, чем во время предыдущих вспышек.

По словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, случаи "Дельта" удваиваются примерно каждые две недели и подтверждаются в 10% всех новых больных. В то же время в Британии с этим вариантом связывают более 90% новых заражений.

Со своей стороны декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна в США Ашиш Джа подчеркнул, что этот мутант коронавируса является "наиболее заразным, который мы когда-либо видели".

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что "Дельта" может миновать иммунную защиту от некоторых вакцин и "готов закрепиться" в Европе из-за ослабления карантинных ограничений по континенту. Специалист предупредил, что многие уязвимые группы населения в европейских странах, особенно люди старше 60 лет, остаются незащищенными от COVID-19.

"В течение прошлого лета случаи заболевания постепенно росли в более молодых возрастных группах, а затем переместились в старшие, что способствовало разрушительному возрождению эпидемии. Давайте не будем повторять эту ошибку", – процитировало слова Клюге AP.

Как сообщал OBOZREVATEL, южнокорейские ученые заявили о достижении положительных результатов в лечении коронавируса антителами. По их словам, оно оказалось безопасным и эффективным.